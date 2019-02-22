Тимошенко буде боротися з фальсифікаціями, об’єднавши демократичних кандидатів

Лідер “Батьківщини” заявила про підготовку влади до фальсифікації результатів виборів, а також про те, що відбувається активний процес підкупу виборців по всій країні.

Для того, аби протистояти фальсифікаціям, на які, як заявила Тимошенко, діючий Президент спрямував потужні зусилля, справжні опозиційні кандидати вирішили об’єднатися.

“Ми підписали меморандум з іншими кандидатами — реальними демократичними — опозиційними кандидатами в президенти, з якими ми сьогодні по всій країні об’єднуємо зусилля для того, щоб не дозволити провести фальсифікацію. І це означає, що коли ми єднаємо зусилля усіх, реальних, справжніх, опозиційних кандидатів в президенти — в дільничних та окружних комісіях у нас буде абсолютна більшість”, — заявила Тимошенко.

Вона нагадала, що члени виборчокомів матимуть протоколи з підписами та печатками, а це означатиме, що об’єднана команда матиме декілька комплектів оригіналів протоколів з усіх виборчих дільниць.

“І ніякі штучні сервери, ніякі фіктивні кандидати в президенти їм не допоможуть”, — впевнена кандидат.

Нагадаємо, кандидати у президенти Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський, Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Олександр Шевченко та Віктор Бондар 7 лютого підписали меморандум “За чесні вибори”.