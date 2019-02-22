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Тимошенко будет бороться с фальсификациями, объединив демократических кандидатов

Тимошенко будет бороться с фальсификациями, объединив демократических кандидатов

Киев  •  УНН

 • 7222 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сразу несколько кандидатов в президенты планируют совместными усилиями бороться с возможной фальсификацией результатов выборов. Об этом во время пресс-конференции заявила лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, передает корреспондент УНН.

Лидер "Батькивщины" заявила о подготовке власти к фальсификации результатов выборов, а также о том, что происходит активный процесс подкупа избирателей по всей стране.

Для того, чтобы противостоять фальсификациям, на которые, как заявила Тимошенко, действующий Президент направил мощные усилия, настоящие оппозиционные кандидаты решили объединиться.

"Мы подписали меморандум с другими кандидатами - реальными демократическими - оппозиционными кандидатами в президенты, с которыми мы сегодня по всей стране объединяем усилия для того, чтобы не позволить провести фальсификацию. А это значит, что когда мы объединим усилия всех реальных, настоящих, оппозиционных кандидатов в президенты - в участковых и окружных комиссиях у нас будет абсолютное большинство", - заявила Тимошенко.

Она напомнила, что члены избиркомов будут протоколы с подписями и печатями, а это означает, что объединенная команда будет иметь несколько комплектов оригиналов протоколов со всех избирательных участков.

"И никакие искусственные серверы, никакие фиктивные кандидаты в президенты им не помогут", - уверена кандидат.

Напомним, кандидаты в президенты Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко и Виктор Бондарь 7 февраля подписали меморандум "За честные выборы".

Украинские Национальные Новости

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