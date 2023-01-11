Times: Британія має порушити "танкове табу" та дати Україні Challenger-2, але їх у неї мало
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Британська газета Times публікує редакційну статтю із закликом надати Україні британські танки Challenger-2 і таким чином стати першою західною країною, яка дасть Києву важку наступальну бронетехніку, пише УНН.
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Раніше повідомлялося, що Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger-2. Крім того, влада Польщі може відправити ЗСУ німецькі танки Leopard-2, проте для цього ще потрібна згода Берліна.
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"Challenger-2 – це справжній звір на полі бою. Він важить більше 70 тонн, має найсучаснішу броню, обладнаний смертоносною гарматою калібру 120 мм і здатний перетворити на фарш конкурентів радянської пори, таких як Т-72", - сказано у публікації.
Однак проблема в тому, що у Британії таких танків зовсім небагато, і надати їх Україні вона зможе не більше кількох десятків.
Про сотні машин, необхідних Києву, не йдеться, пише Times. Британська армія має лише 220 "челенджерів", багато з яких перебувають на зберіганні або обслуговуванні. А в Естонії та Польщі дислоковано лише понад 40 машин.
Проте, на думку Times, якщо Лондон вирішить поставити Україні Challenger-2, це допоможе порушити так зване "танкове табу", коли західні країни не наважувалися дати Києву важку наступальну техніку, побоюючись спровокувати Москву на ескалацію конфлікту.
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"Потрібно сподіватися, що рішення Британії змусить союзників знову подумати про те, щоб дати Києву необхідні інструменти для виконання завдання. Броньований порятунок України зрештою залежить від США та Німеччини", - робить висновок видання.
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