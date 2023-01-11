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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Times: Британия должна нарушить "танковое табу" и дать Украине Challenger-2, но их у нее мало

Киев • УНН

 • 521441 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Британская газета Times публикует редакционную статью с призывом предоставить Украине британские танки Challenger-2 и таким образом стать первой западной страной, которая даст Киеву тяжелую наступательную бронетехнику, пишет УНН.

Times: Британия должна нарушить "танковое табу" и дать Украине Challenger-2, но их у нее мало

Детали

Ранее сообщалось, что Британия рассматривает возможность поставок Украине танков Challenger-2. Кроме того, власти Польши могут отправить ВСУ немецкие танки Leopard-2, однако для этого еще требуется согласие Берлина.

Польша изучает передачу Украине танков Leopard-2. Какую еще тяжелую бронетехнику может получить Киев.

"Challenger-2 – это настоящий зверь на поле боя. Он весит больше 70 тонн, обладает самой современной броней, оборудован смертоносной пушкой калибра 120 мм и способен превратить в фарш конкурентов советской поры, таких как Т-72", - сказано в публикации.

Однако проблема в том, что у Британии таких танков совсем немного, и предоставить их Украине она сможет не более нескольких десятков.

О сотнях машин, необходимых Киеву, речь не идет, пишет Times. У британской армии есть только 220 "челленджеров", многие из которых находятся на хранении или обслуживании. А в Эстонии и Польше дислоцированы только более 40 машин.

Впрочем, по мнению Times, если Лондон решит поставить Украине Challenger-2, это поможет нарушить так называемое "танковое табу", когда западные страны не решались дать Киеву тяжелую наступательную технику, опасаясь спровоцировать Москву на эскалацию конфликта.

Цитата

"Нужно надеяться, что решение Британии заставит союзников снова подумать о том, чтобы дать Киеву необходимые инструменты для выполнения задачи. Бронированное спасение Украины в конечном счете зависит от США и Германии", - заключает издание.

Напомним

В этом месяце Пакистан планирует отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами.

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