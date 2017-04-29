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Тимчасовий режим роботи КПП в зоні АТО продовжено до кінця травня – Держприкордонслужба

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування у зоні АТО працюватимуть щодня з 7.00 до 19.30 до 31 травня включно. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.

Тимчасовий режим роботи КПП в зоні АТО продовжено до кінця травня – Держприкордонслужба

"Відповідно до рішення штабу АТО до 31 травня 2017 року включно пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлені для режиму роботи контрольних пунктів в`їзду-виїзду, з 7.00 до 19.30", – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що рішення про продовження тимчасового графіку роботи КПП прийнято у зв’язку з суттєвим збільшенням пасажиро-транспортного потоку через лінію розмежування в районі проведення АТО.

Як повідомляв УНН, контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування з 29 березня по 4 квітня збільшили час роботи на годину.

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