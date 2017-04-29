Временный режим работы КПП в зоне АТО продлен до конца мая – Госпогранслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в зоне АТО будут работать ежедневно с 7.00 до 19.30 по 31 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Согласно решению штаба АТО до 31 мая 2017 года включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, установленных для режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, с 7.00 до 19.30", - говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что решение о продлении временного графика работы КПП принято в связи с существенным увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения в районе проведения АТО.
Как сообщал УНН, контрольно-пропускные пункты на линии разграничения с 29 марта по 4 апреля увеличили время работы на час.