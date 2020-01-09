Тимчасова окупація та спроба анексії Криму є найганебнішим порушенням статуту ООН – Кислиця

КИЇВ. 9 січня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що тимчасова окупація та спроба анексії Криму є найганебнішим порушенням статуту ООН нашого часу. Про це він заявив під час відкритих дебатів Радбезу ООН, передає УНН з посиланням на Twitter представництва України при ООН.