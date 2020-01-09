Тимчасова окупація та спроба анексії Криму є найганебнішим порушенням статуту ООН – Кислиця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що тимчасова окупація та спроба анексії Криму є найганебнішим порушенням статуту ООН нашого часу. Про це він заявив під час відкритих дебатів Радбезу ООН, передає УНН з посиланням на Twitter представництва України при ООН.
“Хай хто там що говорить чи пише, керуючись політичними міркуваннями, тимчасова окупація та спроба анексії Криму є найганебнішим порушенням статуту ООН нашого часу і таким залишиться в підручниках з історії”, — сказав Кислиця.
За його словами, у підручниках з історії буде зафіксовано, що цей міжнародний збройний конфлікт протягом шести років забрав життя майже 14 тисяч осіб, щонайменше 30 тисяч людей були поранені, мільйони людей стали вимушеними переселенцями.
Кислиця наголосив на незамінній ролі Радбезу в забезпеченні міжнародного миру та безпеки, а також відповідальності за порушення міжнародного оправа.
“Зараз, через п’ять років, президент Володимир Зеленський вказує на важливість розміщення миротворців уздовж українсько-російського кордону, що може допомогти наблизити довгоочікуваний мир на українській землі”, — розповів Кислиця.
Нагадаємо, до складу Ради Безпеки ООН 1 січня приєдналися нові члени, зокрема, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни.