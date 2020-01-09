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Временная оккупация и попытка аннексии Крыма является позорным нарушением устава ООН - Кислица

Временная оккупация и попытка аннексии Крыма является позорным нарушением устава ООН - Кислица

Киев  •  УНН

 • 20240 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что временная оккупация и попытка аннексии Крыма является позорным нарушением устава ООН нашего времени. Об этом он заявил во время открытых дебатов Совбеза ООН, передает УНН со ссылкой на Twitter представительства Украины при ООН.

"Пусть кто там что говорит или пишет, руководствуясь политическими соображениями, временная оккупация и попытка аннексии Крыма является позорным нарушением устава ООН нашего времени и таким останется в учебниках по истории", - сказал Кислица.

По его словам, в учебниках по истории будет зафиксировано, что этот международный вооруженный конфликт в течение шести лет унес жизни почти 14 000 человек, по меньшей мере 30 000 человек были ранены, миллионы людей стали вынужденными переселенцами.

Кислица отметил незаменимую роль Совбеза в обеспечении международного мира и безопасности, а также ответственности за нарушение международного оправа.

"Сейчас, спустя пять лет, президент Владимир Зеленский указывает на важность размещения миротворцев вдоль российско-украинской границы, что может помочь приблизить долгожданный мир на украинской земле", - рассказал Кислица.

Напомним, к составу Совета Безопасности ООН 1 января присоединились новые члены, в частности, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины.

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