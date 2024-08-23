Тіло жінки витягли з-під завалів після удару рф по сільраді у Козачій Лопані на Харківщині
Київ • УНН
21 серпня в результаті російського обстрілу Козачої Лопані загинула 41-річна жінка. Рятувальники вилучили тіло з-під завалів, пошуки ще однієї можливої жертви тривають.
У результаті ворожого обстрілу Козачої Лопані у Харківській області 21 серпня загинула жінка. Рятувальники вилучили тіло з-під завалів, пошуки ще однієї людини тривають, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
На жаль, внаслідок російських ударів по Козачій Лопані 21 серпня загинула жінка 1981 року народження. Рятувальники з-під завалів вилучили тіло. Під завалами може перебувати ще одна особа. Рятувальна операція триває
Нагадаємо
21 серпня окупанти вдарили по селу Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Під завалами могло перебувати троє людей.