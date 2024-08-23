Тіло жінки витягли з-під завалів після удару рф по сільраді у Козачій Лопані на Харківщині

У результаті ворожого обстрілу Козачої Лопані у Харківській області 21 серпня загинула жінка. Рятувальники вилучили тіло з-під завалів, пошуки ще однієї людини тривають, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

На жаль, внаслідок російських ударів по Козачій Лопані 21 серпня загинула жінка 1981 року народження. Рятувальники з-під завалів вилучили тіло. Під завалами може перебувати ще одна особа. Рятувальна операція триває