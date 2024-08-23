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Тіло жінки витягли з-під завалів після удару рф по сільраді у Козачій Лопані на Харківщині

Київ • УНН

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21 серпня в результаті російського обстрілу Козачої Лопані загинула 41-річна жінка. Рятувальники вилучили тіло з-під завалів, пошуки ще однієї можливої жертви тривають.

У результаті ворожого обстрілу Козачої Лопані у Харківській області 21 серпня загинула жінка. Рятувальники вилучили тіло з-під завалів, пошуки ще однієї людини тривають, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

На жаль, внаслідок російських ударів по Козачій Лопані 21 серпня загинула жінка 1981 року народження. Рятувальники з-під завалів вилучили тіло. Під завалами може перебувати ще одна особа. Рятувальна операція триває

- написав Синєгубов у Telegram.

Нагадаємо

21 серпня окупанти вдарили по селу Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Під завалами могло перебувати троє людей.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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