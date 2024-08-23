Тело женщины вытащили из-под завалов после удара рф по сельсовету в Казачьей Лопани в Харьковской области
Киев • УНН
21 августа в результате российского обстрела Казачьей Лопани погибла 41-летняя женщина. Спасатели изъяли тело из-под завалов, поиски еще одной возможной жертвы продолжаются.
В результате вражеского обстрела Казачьей Лопани в Харьковской области 21 августа погибла женщина. Спасатели изъяли тело из-под завалов, поиски еще одного человека продолжаются, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
К сожалению, в результате российских ударов по Казачьей Лопани 21 августа погибла женщина 1981 года рождения. Спасатели из-под завалов изъяли тело. Под завалами может находиться еще один человек. Спасательная операция продолжается
Напомним
21 августа оккупанты ударили по селу Казачья Лопань. В результате обстрела повреждено здание сельского совета. Под завалами могло находиться три человека.