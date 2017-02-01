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Тіло жінки знайшли в Авдіївці після обстрілу бойовиків - В.Аброськін

Тіло жінки знайшли в Авдіївці після обстрілу бойовиків - В.Аброськін

Київ • УНН

 • 9811 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Після обстрілу бойовиків в Авдіївці на вулиці Заводській знайшли тіло жінки. Про це повідомив начальник ГУ НП Донецької області В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.

“Авдіївка. Результат ранкового обстрілу бойовиками міста. Буквально 20 хвилин тому на вул.Заводській виявлений труп жінки, 1955 року народження, з численними осколковими пораненнями”, — написав В.Аброськін.

Нагадаємо, Авдіївку протягом обстанніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.

Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Контактна група щодо Донбасу 1 лютого має зібратися на засідання, де очікується обговорення питання Авдіївки.

Українські Національні Новини

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