Тело женщины нашли в Авдеевке после обстрела боевиков - В.Аброськин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. После обстрела боевиков в Авдеевке на улице Заводской нашли тело женщины. Об этом сообщил начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.
"Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на ул. Заводская обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", - написал В.Аброськин.
Напомним, Авдеевку в течение последних дней активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Глава Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ.
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострением ситуации обеспокоены в ЕС, США, Великобритании, Канаде, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Контактная группа по Донбассу 1 февраля должна собраться на заседание, где ожидается обсуждение вопроса Авдеевки.