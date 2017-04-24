"ЛНР" передала СММ ОБСЄ тіло загиблого спостерігача
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. “ЛНР” передала співробітникам Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, які працюють на підконтрольній Україні території, тіло загиблого від вибуху спостерігача, повідомив представник “ЛНР” на мінських переговорах Владислав Дейнего. Про це передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Тіло спостерігача ОБСЄ передано українській стороні”, — сказав він.
Нагадаємо, 23 квітня під час патрулювання в районі села Пришиб у Луганській області підірвався автомобіль СММ ОБСЄ. Один співробітник місії загинув, двоє були поранені.
Як повідомив заступник голови СММ Олександр Хуг, загиблий був громадянином США.
Поранені члени місії — громадяни Німеччини і Чехії.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розцінюють вибух автомобіля СММ як “підтвердження спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ”.
В “МГБ ЛНР” заявляють, що в районі Пришиба “діяла підготовлена українська диверсійно-розвідувальна група”.