"ЛНР" передала СММ ОБСЄ тіло загиблого спостерігача

“Тіло спостерігача ОБСЄ передано українській стороні”, — сказав він.

Нагадаємо, 23 квітня під час патрулювання в районі села Пришиб у Луганській області підірвався автомобіль СММ ОБСЄ. Один співробітник місії загинув, двоє були поранені.

Як повідомив заступник голови СММ Олександр Хуг, загиблий був громадянином США.

Поранені члени місії — громадяни Німеччини і Чехії.



У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розцінюють вибух автомобіля СММ як “підтвердження спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ”.

В “МГБ ЛНР” заявляють, що в районі Пришиба “діяла підготовлена ​​українська диверсійно-розвідувальна група”.