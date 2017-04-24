"ЛНР" передала СММ ОБСЕ тело погибшего наблюдателя
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. “ЛНР” передала сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающим на подконтрольной Украине территории, тело погибшего при взрыве наблюдателя, сообщил представитель “ЛНР” на минских переговорах Владислав Дейнего. Об этом передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне", – сказал он.
Напомним, 23 апреля во время патрулирования в районе села Пришиб в Луганской области подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Один сотрудник миссии погиб, двое были ранены.
Как сообщил заместитель главы СММ Александр Хуг, погибший был гражданином США.
Раненные члены миссии – граждане Германии и Чехии.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что расценивают взрыв автомобиля СММ как "подтверждение попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ".
В "МГБ ЛНР" заявляют, что в районе Пришиба "действовала подготовленная украинская диверсионно-разведывательная группа".