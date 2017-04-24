"ЛНР" передала СММ ОБСЕ тело погибшего наблюдателя

"Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне", – сказал он.

Напомним, 23 апреля во время патрулирования в районе села Пришиб в Луганской области подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Один сотрудник миссии погиб, двое были ранены.

Как сообщил заместитель главы СММ Александр Хуг, погибший был гражданином США.

Раненные члены миссии – граждане Германии и Чехии.



В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что расценивают взрыв автомобиля СММ как "подтверждение попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ".

В "МГБ ЛНР" заявляют, что в районе Пришиба "действовала подготовленная украинская диверсионно-разведывательная группа".