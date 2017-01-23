Тіло хлопчика виявили під завалами будинку на Хмельниччині, де сталась пожежа

Як повідомили кореспонденту УНН у СК ГУНПУ у Хмельницькій області, в одному з сіл Деражнянського району зайнявся приватний будинок. Селяни викликали рятувальників, які швидко ліквідували пожежу. За інформацією місцевих жителів, у будинку проживає троє малолітніх дітей. На момент загоряння хати старші діти гралися на подвір'ї, а найменша 3-річна дитина залишалася у будинку. Батьки залишили дітей без догляду.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють місцезнаходження батьків. Рятувальники провели огляд приміщення і виявили під завалами тіло дитини.