Тело мальчика обнаружили под завалами дома в Хмельницкой области, где произошел пожар
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 января. УНН. Под завалами частного дома в Хмельницкой области спасатели обнаружили тело ребенка. 3-летний мальчик погиб в результате пожара. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе ГосЧС в Хмельницкой области.
Как сообщили корреспонденту УНН в СК ГУНПУ в Хмельницкой области, в одном из сел Деражнянского района загорелся частный дом. Крестьяне вызвали спасателей, которые быстро ликвидировали пожар. По информации местных жителей, в доме проживает трое малолетних детей. На момент возгорания дома старшие дети играли во дворе, а самый маленький 3-летний ребенок оставался в доме. Родители оставили детей без присмотра.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают местонахождение родителей. Спасатели провели осмотр помещения и обнаружили под завалами тело ребенка.