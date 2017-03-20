Тіло чоловіка виявили в шахті ліфта у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Київські рятувальники вилучили тіло чоловіка з шахти ліфта у 25-поверховому недобудованому будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
Вчора, 19 березня о 23:23 до рятувальників Києва надійшло повідомлення від працівників поліції, що по просп. Перемоги, 131-А, у 25-поверховому недобудованому будинку в шахті ліфта знаходиться тіло чоловіка.
На місце події прибули бійці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою рятувальної мотузки рятувальники дістали тіло чоловіка з шахти ліфта та передали правоохоронним органам.
Причинами загибелі займаються правоохоронні органи.
Як повідомляв УНН, внаслідок пожежі у багатоповерхівці на Київщині загинув чоловік.