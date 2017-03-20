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Тіло чоловіка виявили в шахті ліфта у Києві

Тіло чоловіка виявили в шахті ліфта у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Київські рятувальники вилучили тіло чоловіка з шахти ліфта у 25-поверховому недобудованому будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

Вчора, 19 березня о 23:23 до рятувальників Києва надійшло повідомлення від працівників поліції, що по просп. Перемоги, 131-А, у 25-поверховому недобудованому будинку в шахті ліфта знаходиться тіло чоловіка.

На місце події прибули бійці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою рятувальної мотузки рятувальники дістали тіло чоловіка з шахти ліфта та передали правоохоронним органам.

Причинами загибелі займаються правоохоронні органи.

Як повідомляв УНН, внаслідок пожежі у багатоповерхівці на Київщині загинув чоловік.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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