Тело мужчины обнаружили в шахте лифта в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Киевские спасатели извлекли тело мужчины из шахты лифта в 25-этажном недостроенном доме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Киева.
Вчера, 19 марта в 23:23 к спасателям Киева поступило сообщение от работников полиции, по просп. Победы, 131-А, в 25-этажном недостроенном доме в шахте лифта находится тело мужчины.
На место происшествия прибыли бойцы 9-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью спасательной веревки спасатели достали тело мужчины из шахты лифта и передали правоохранительным органам.
Причинами гибели занимаются правоохранительные органы.
Как сообщал УНН, в результате пожара в многоэтажке в Киевской области погиб человек.