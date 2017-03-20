Тело мужчины обнаружили в шахте лифта в Киеве

Вчера, 19 марта в 23:23 к спасателям Киева поступило сообщение от работников полиции, по просп. Победы, 131-А, в 25-этажном недостроенном доме в шахте лифта находится тело мужчины.

На место происшествия прибыли бойцы 9-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью спасательной веревки спасатели достали тело мужчины из шахты лифта и передали правоохранительным органам.

Причинами гибели занимаются правоохранительные органы.

Как сообщал УНН, в результате пожара в многоэтажке в Киевской области погиб человек.