Тіло чоловіка виявили у парку Львова
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. В парку Погулянка у Львові сьогодні о 15.00 виявлено тіло чоловіка. Про це написав на сторінці у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, повідомляє УНН.
"В парку Погулянка виявлено тіло чоловіка, наразі хто не відомо, поліцію і СОГ викликано. По стану тіла лежить вже певний час, також є пошкодження руки - можливо собаки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, від переохолодження на Прикарпатті загинув літній чоловік.