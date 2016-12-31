Тіло чоловіка виявили у парку Львова

"В парку Погулянка виявлено тіло чоловіка, наразі хто не відомо, поліцію і СОГ викликано. По стану тіла лежить вже певний час, також є пошкодження руки - можливо собаки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, від переохолодження на Прикарпатті загинув літній чоловік.