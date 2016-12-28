Тіло чоловіка виявили під час гасіння пожежі на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Під час гасіння пожежі в житловому будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка на Полтавщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Полтавської області.
Сьогодні, 28 грудня об 05:36 до рятувальників надійшло повідомлення, що по провулку Кірова міста Гадяч, в приватному житловому будинку виникла пожежа.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники відразу приступили до розвідки та гасіння.
На місці пожежі вогнеборці виявили тіло без ознак життя 52-річного господаря будинку.
Вогнем було знищено диван, телевізор, частину підлоги, пошкоджено облицювання стін на площі 30 кв. м. Врятовано житловий будинок від повного знищення пожежею.
Причина пожежі встановлюється.