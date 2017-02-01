Тіло безвісти зниклого киянина виявили правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вбивства киянина, який перебув у розшуку як безвісти зниклий. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
До поліції надійшло повідомлення про те, що у зруйнованому приміщенні на вулиці Озерній лежить мертвий чоловік. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.
На місці події, під мішками з будівельним сміттям, правоохоронці виявили тіло чоловіка із рубаними ранами голови. Для остаточного з’ясування причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.
У поліції встановили особу померлого. Ним виявився місцевий житель, 1955 року народження, який із кінця грудня 2016 року вважався зниклим безвісти.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Правоохоронці з’ясовують усі подробиці та обставини вбивства. Оперативно-розшукові заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину.