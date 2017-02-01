Тело без вести пропавшего киевлянина обнаружили правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к убийству киевлянина, который находился в розыске как без вести пропавший. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В полицию поступило сообщение о том, что в разрушенном здании на улице Озерной лежит мертвый мужчина. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули и следственно-оперативная группа.
На месте происшествия, под мешками со строительным мусором, правоохранители обнаружили тело мужчины с рублеными ранами головы. Для окончательного выяснения причины смерти тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.
В полиции установили личность погибшего. Им оказался местный житель, 1955 года рождения, который с конца декабря 2016 считался пропавшим без вести.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.
Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства убийства. Оперативно-розыскные мероприятия, направлены на установление лиц, причастных к совершению тяжкого преступления.