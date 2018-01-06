Тіллерсон заявив, що США мають намір змінити ядерну угоду з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Американська адміністрація має намір виконати обіцянку президента Дональда Трампа і внести зміни до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон в опублікованому в п'ятницю інтерв'ю агентству Associated Press, інформує УНН.
“Президент сказав, що він збирається або виправити його (СВПД — Ред.), або скасувати, — зазначив шеф американської дипломатії. — Зараз ми намагаємося виконати обіцянку, яку він дав, і виправити його”.
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Тіллерсон пояснив, що адміністрація Трампа працює з ключовими членами Конгресу із законодавчих питань з метою залишити Сполучені Штати в угоді щодо іранської ядерної програми. Як зазначив держсекретар, необхідні для цього зміни можуть бути внесені в законодавство країни наступного тижня.
Як раніше повідомляло УНН, постпред США при ООН Ніккі Хейлі винесла попередження Тегерану на засіданні Радбезу зазначивши, що світова спільнота буде стежити за тим, яким чином Іран реагує на демонстрації своїх громадян, і не буде бездіяльною, як під час масових заворушень у країні в 2009 році.