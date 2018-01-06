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Тиллерсон заявил, что США намерены изменить ядерную сделку с Ираном

Киев • УНН

 • 9923 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Американская администрация намерена выполнить обещание президента Дональда Трампа и внести изменения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в опубликованном в пятницу интервью агентству Associated Press, передает УНН.

Тиллерсон заявил, что США намерены изменить ядерную сделку с Ираном

“Президент сказал, что он собирается или исправить его (СВПД — Ред.), или отменить, — отметил шеф американской дипломатии. — Сейчас мы пытаемся выполнить обещание, которое он дал, и исправить его”.

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Тиллерсон пояснил, что администрация Трампа работает с ключевыми членами Конгресса по законодательным вопросам с целью оставить Соединенные Штаты в соглашении по иранской ядерной программе. Как отметил госсекретарь, необходимые для этого изменения могут быть внесены в законодательство страны на следующей неделе.

Как ранее сообщало УНН, постпред США при ООН Никки Хейли вынесла предупреждение Тегерану на заседании Совбеза отметив, что мировое сообщество будет следить за тем, каким образом Иран реагирует на демонстрации своих граждан, и не будет бездействовать, как во время массовых беспорядков в стране в 2009 году.

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