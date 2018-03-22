Тіллерсон назвав Вашингтон "підлим містом"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Залишаючий посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон під час прощальної промови заявив, що Вашингтон може бути “дуже підлим містом”. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBS.
“Я прошу кожного з вас взяти на себе відповідальність проявляти доброту до інших людей. Це місто може бути дуже підлим, але ви не можете не прийняти в цьому участі”, — звернувся Тіллерсон до слухачів.
Він також закликав співробітників Держдепартаменту США зберігати цілісність відомства.
Як повідомляв УНН, голова Пентагону назвав відставку Тіллерсона “вашингтонською історією”.