Тиллерсон назвал Вашингтон "подлым городом"

“Я прошу каждого из вас взять на себя ответственность проявлять доброту к другим людям. Этот город может быть очень подлым, но вы не можете не принять в этом участие”, — обратился Тиллерсон к слушателям.

Он также призвал сотрудников Госдепартамента США сохранять целостность ведомства.

Как сообщал УНН, глава Пентагона назвал отставку Тиллерсона “вашингтонской историей”.