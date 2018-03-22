Тиллерсон назвал Вашингтон "подлым городом"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Покидающий пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время прощальной речи заявил, что Вашингтон может быть “очень подлым городом”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.
“Я прошу каждого из вас взять на себя ответственность проявлять доброту к другим людям. Этот город может быть очень подлым, но вы не можете не принять в этом участие”, — обратился Тиллерсон к слушателям.
Он также призвал сотрудников Госдепартамента США сохранять целостность ведомства.
Как сообщал УНН, глава Пентагона назвал отставку Тиллерсона “вашингтонской историей”.