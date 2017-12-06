Тіллерсон назвав миротворчу місію ООН пріоритетом США у вирішенні конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявив, що пріоритетом щодо вирішення конфлікту на Донбасі для США є досягення згоди стосовно відправлення туди миротворчої місії ООН. Про це він сказав напередодні запланованих переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим, передає УНН з посиланням на DW.
"Росія довго опиралася ідеї залучення миротворчих сил, проте зараз вона погодилася", - сказав Тіллерсон після переговорів з союзниками по НАТО.
Він також наголосив, що досі існують "серйозні розбіжності" щодо обсягу мандату такої місії, тому переговори Вашингтона та Москви триватимуть.
Нагадаємо, за словами Держсекретаря, у відносинах США з Росією "немає нормалізації".