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Тіллерсон назвав миротворчу місію ООН пріоритетом США у вирішенні конфлікту на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявив, що пріоритетом щодо вирішення конфлікту на Донбасі для США є досягення згоди стосовно відправлення туди миротворчої місії ООН. Про це він сказав напередодні запланованих переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим, передає УНН з посиланням на DW.

"Росія довго опиралася ідеї залучення миротворчих сил, проте зараз вона погодилася", - сказав Тіллерсон після переговорів з союзниками по НАТО.

Він також наголосив, що досі існують "серйозні розбіжності" щодо обсягу мандату такої місії, тому переговори Вашингтона та Москви триватимуть.

Нагадаємо, за словами Держсекретаря, у відносинах США з Росією "немає нормалізації".

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