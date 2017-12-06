Тиллерсон назвал миротворческую миссию ООН приоритетом США в решении конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что приоритетом в решении конфликта на Донбассе для США является достижение согласия относительно отправления туда миротворческой миссии ООН. Об этом он сказал накануне запланированных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает УНН со ссылкой на DW.
"Россия долго сопротивлялась идее привлечения миротворческих сил, однако сейчас она согласилась", - сказал Тиллерсон после переговоров с союзниками по НАТО.
Он также отметил, что до сих пор существуют "серьезные разногласия" по объему мандата такой миссии, поэтому переговоры Вашингтона и Москвы будут продолжаться.
Напомним, по словам госсекретаря, в отношениях США с Россией "нет нормализации".