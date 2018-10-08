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Тільки після гри зі збірною Марса: ФФУ висловилася про товариський матч "Україна-Росія"

Київ • УНН

 • 7314 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На сьогодні Федерація Футболу України виключає можливість товариського матчу між збірними України і Росії, передає УНН з посиланням на відповідну заяву ФФУ.

Як відомо, днями міжнародна спортивна організація "Sport for all" виступила з ініціативою провести товариський матч з футболу між збірними України і Росії.

"Товариський матч Україна - Росія найближчим часом? Дійсно? Так, але в нинішніх умовах тільки після матчу збірна України - збірна планети Марс! Анонс поєдинку Україна - країна-агресор за "ініціативи організації Sport for all" розповсюдили чимало українських і ще більше російських ЗМІ. Це дійсно було смішно! Хочете посміятися ще? Знайдіть в пошукових системах інформацію про "очільника Sport for all" Яніса Кузінса. Зокрема, його висловлювання на тему русского мира ... Далі без коментарів", - йдеться у повідломленні  ФФУ.

Як повідомляв УНН, Федерація футболу підтримала благодійний проект KIDS AUTIMS GAMES.

Українські Національні Новини

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