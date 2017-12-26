Тільки 3 із 12 препаратів в Україні мають доведену ефективність - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Українці повинні мати доступ до результатів клінічних випробувань ефективності та безпечності ліків. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат Тетяна Бахтеєва, передає УНН.
“Закритий доступ до інформації про результати доклінічних досліджень і клінічних випробувань ліків створював ґрунт для корупції при реєстрації лікарських засобів і сприяв обігу ліків з недоведеною ефективністю та безпекою, нераціональному застосуванню медикаментів”, — підкреслила нардеп.
За результатами досліджень, тільки 3 з 12 препаратів, які українці купують найчастіше, мають доведену ефективність, додала Т.Бахтеєва.
“Виникає питання — чи є в Україні МОЗ? Де його контроль за якістю та ефективністю медичних препаратів, які приймають українці?” — зазначила вона.
Т.Бахтеєва нагадала, що у ВР зареєстровано проект ЗУ №4074, яким пропонується відкрити доступ до інформації про результати доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських препаратів.
“Відкриття доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів дозволить правильно приймати рішення щодо вибору для призначення та медичного застосування лікарських засобів на підставі об’єктивних даних про рівень їх безпеки та ефективності. Також законопроект № 4074 забезпечить прозорість процедури реєстрації лікарських засобів”, — написала парламентар.
Вона зауважила, що законопроект № 4074 був включений до порядку денного ВРУ на останньому пленарному тижні в цьому році, однак голосування по ньому так і не відбулося.
Як повідомляв УНН, правоохоронці запідозрили чиновників ДЕЦ у фальсифікації реєстраційних досьє медпрепаратів. Одному із співробітників Центру в рамках справи було вручено повідомлення про підозру. Голову ДЕЦ Тетяну Думенко з приводу провадження ще не допитували.
Додамо, що, за словами В.Чумака, найчастіше в Україні фальсифікують ліки, які рекламують.