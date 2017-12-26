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Только 3 из 12 препаратов в Украине имеют доказанную эффективность - нардеп

Киев • УНН

 • 9261 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Украинцы должны иметь доступ к результатам клинических испытаний эффективности и безопасности лекарств. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Татьяна Бахтеева, передает УНН.

Только 3 из 12 препаратов в Украине имеют доказанную эффективность - нардеп

“Закрытый доступ к информации о результатах доклинических исследований и клинических испытаний лекарств создавал почву для коррупции при регистрации лекарственных средств и способствовал обращению лекарств с недоказанной эффективностью и безопасностью, нерациональному применению медикаментов”, — подчеркнула нардеп.

По результатам исследований, только 3 из 12 препаратов, которые украинцы покупают чаще всего, имеют доказанную эффективность, добавила Т.Бахтеева.

“Возникает вопрос — есть ли в Украине Минздрав? Где его контроль за качеством и эффективностью медицинских препаратов, которые принимают украинцы?” - отметила она.

Бахтеева напомнила, что в ВР зарегистрирован проект закона Украины №4074, которым предлагается открыть доступ к информации о результатах доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных препаратов.

“Открытие доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств позволит правильно принимать решения по выбору для назначения и медицинского применения лекарственных средств на основании объективных данных об уровне их безопасности и эффективности. Также законопроект №4074 обеспечит прозрачность процедуры регистрации лекарственных средств”, - написала парламентарий.

Она отметила, что законопроект №4074 был включен в повестку дня ВР на последней пленарной неделе в этом году, однако голосование по нему так и не произошло.

Как сообщал УНН, правоохранители заподозрили чиновников ГЭЦ в фальсификации регистрационных досье медпрепаратов. Одному из сотрудников Центра в рамках дела было вручено извещение о подозрении. Председателя ГЭЦ Татьяну Думенко по поводу производства еще не допрашивали.

Добавим, что, по словам В.Чумака, чаще всего в Украине фальсифицируют лекарства, которые рекламируют.

Украинские Национальные Новости

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