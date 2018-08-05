Тіла убитих в ЦАР журналістів доставили в Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Тіла вбитих у Центральноафриканській Республіці російських журналістів доставлені на батьківщину рейсом 1144 авіакомпанії Air France, інформує УНН зі посиланням на ТАРС.
Похорон Орхана Джемаль, за попередніми даними, відбудуться 8 серпня, додав Шевченко. Прощання з журналістом пройде в Московській соборній мечеті.
Нагадаємо, 31 липня посольство Росії у ЦАР повідомило про загибель трьох людей у районі міста Сібю на північ від столиці країни. У зовнішньополітичному відомстві РФ пізніше поінформували, що при вбитих, чиї тіла були виявлені 30 липня, знайдені журналістські документи на імена Кирила Радченко, Олександра Расторгуєва та Орхана Джемаль. Вони оформляли свій в’їзд як туристичний і слідували на територію республіки для роботи над документальним фільмом.
Як заявила в п’ятницю офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, посилаючись на перші результати слідчих дій, “росіяни зазнали нападу невідомих осіб з метою пограбування і при спробі чинити опір було вбито”.