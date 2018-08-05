Тела убитых в ЦАР журналистов доставили в Москву

Похороны Орхана Джемаля, по предварительным данным, состоятся 8 августа. Прощание с журналистом пройдет в Московской соборной мечети.

Напомним, 31 июля посольство России в ЦАР сообщил о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. Во внешнеполитическом ведомстве РФ позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд как туристический и следовали на территорию республики для работы над документальным фильмом.

Как заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на первые результаты следственных действий, “россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты”.