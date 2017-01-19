Тіла ще двох людей дістали із заваленого лавиною готелю в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Тіла ще двох людей дістали із заваленого сніговою лавиною готелю в Італії, передає УНН з посиланням на Rai News.
З готелю Rigopiano в Італії, який накрило лавиною, вже дістали тіла трьох людей. Також зазначається, що у готелі може бути ще більше 20 загиблих.
У готелі на час сходження лавини перебувало 30 людей.
Нагадаємо, двоє людей врятувалися під час сходження лавини на готель в Італії.
Також нагадаємо, тіло першої жертви витягли із заваленого лавиною готелю "Rigopiano" в Італії.
У МЗС України зазначили, що даних про українців у накритому сніговою лавиною готелі в Італії немає.