Тела еще двух человек достали из заваленного лавиной отеля в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Тела еще двух человек достали из заваленного снежной лавиной отеля в Италии, передает УНН со ссылкой на Rai News.
Из отеля Rigopiano в Италии, который накрыло лавиной, уже извлекли тела трех человек. Также отмечается, что в отеле может быть еще более 20 погибших.
В отеле на время схода лавины находились 30 человек.
Напомним, два человека спаслись во время схода лавины на отель в Италии.
Также напомним, тело первой жертвы вытащили из заваленной лавиной гостиницы "Rigopiano" в Италии.
В МИД Украины отметили, что данных об украинцах в накрытом снежной лавиной отеле в Италии нет.