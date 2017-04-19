Тіла двох загиблих моряків у Чорному морі підняли на поверхню
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Тіла двох загиблих внаслідок аварії у Чорному морі суховантажу “Герої Арсеналу” моряків підняли на поверхню, передає УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
“З місця аварії піднято на борт рятувального судна тіла двох загиблих”, — повідомило виданню джерело у рятувальній службі.
Як повідомлялось, раніше було врятованого одного члена екіпажу — моториста, який виявився громадянином України.
Нагадаємо, у МЗС повідомили про наявність 9 українців серед членів екіпажу.
Як повідомляв УНН, в акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки затонуло вантажне судно "Герої Арсеналу", на борту якого, за попередніми даними, перебувало 12 людей.