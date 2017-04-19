Тела двух погибших моряков в Черном море подняли на поверхность
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Тела двух погибших в результате аварии в Черном море сухогруза "Герои Арсенала" моряков подняли на поверхность, передает УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"С места аварии поднято на борт спасательного судна тела двух погибших", - сообщил изданию источник в спасательной службе.
Как сообщалось, ранее было спасенного одного члена экипажа - моториста, который оказался гражданином Украины.
Напомним, в МИД сообщили о наличии 9 Украинский среди членов экипажа .
Как сообщал УНН, в акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно "Герои Арсенала", на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.