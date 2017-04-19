Тела двух погибших моряков в Черном море подняли на поверхность

"С места аварии поднято на борт спасательного судна тела двух погибших", - сообщил изданию источник в спасательной службе.

Как сообщалось, ранее было спасенного одного члена экипажа - моториста, который оказался гражданином Украины.

Напомним, в МИД сообщили о наличии 9 Украинский среди членов экипажа .

Как сообщал УНН, в акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно "Герои Арсенала", на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.