Тіла двох підлітків виявили поблизу тваринницької ферми на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Правоохоронці розслідують справу щодо загибелі двох підлітків, тіла яких виявлено неподалік тваринницької ферми в ямі на Волині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
Так, 14 січня, о 19:10 до чергової частини Луцького відділення поліції від диспетчера Державної служби надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що в селі Мартинівка Луцького району, неподалік тваринницької ферми, в ямі виявлено тіла двох підлітків, 10 та 14 років. Попередньо встановлено, що смерть дітей наступила внаслідок утоплення.
Під час проведення огляду місця події встановлено, що підлітки перебували на прогулянці. Близько 18 години 10-річний хлопець упав у частково заповнену водою яму, яка знаходиться неподалік тваринницької ферми в селі Мартинівка, а 14-річний підліток кинувся на його порятунок. Внаслідок нещасного випадку двоє підлітків загинуло. Попереднім висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть дітей наступила внаслідок утоплення. При поверхневому огляді трупів ознак насильницької смерті не виявлено.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п.1 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Триває розслідування, внаслідок якого буде з’ясовано усі обставини події.