Тела двух подростков обнаружили вблизи животноводческой фермы на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Правоохранители расследуют дело о гибели двух подростков, тела которых обнаружены неподалеку животноводческой фермы в яме на Волыни. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.
Так, 14 января, в 19:10 в дежурную часть Луцкого отделения полиции от диспетчера Государственной службы чрезвычайных ситуаций поступило сообщение, что в селе Мартыновка Луцкого района, недалеко животноводческой фермы, в яме обнаружены тела двух подростков, 10 и 14 лет. Предварительно установлено, что смерть детей наступила в результате утопления.
Во время осмотра места происшествия установлено, что подростки находились на прогулке. Около 18 часов 10-летний парень упал в частично заполненную водой яму, которая находится неподалеку животноводческой фермы в селе Мартыновка, а 14-летний подросток бросился на его спасение. В результате несчастного случая двое подростков погибли. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть детей наступила в результате утопления. При поверхностном осмотре трупов признаков насильственной смерти не обнаружено.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 п.1 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование, в результате которого будет выяснено все обстоятельства происшествия.