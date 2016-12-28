Тіла 13 загиблих внаслідок катастрофи Ту-154 доставили в Москву на експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Більше 140 фрагментів і тіла 13 загиблих під час катастрофи Ту-154 в Чорному морі доставили в бюро судової медичної експертизи Москви. Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на силові структури, передає УНН.
Також джерело в силових структурах нагадали, що всього рятувальники підняли з води тіла 15 загиблих. Також знайдені 223 фрагмента тел.
Раніше стало відомо, що рятувальне судно “Епрон” виявило на глибині близько 20 метрів ділянку шириною від двох з половиною до п’яти метрів і довжиною в двісті метрів, де міститься “шлейф” з великої кількості уламків літака і фрагментів загиблих. Це місце розташоване приблизно в 4,5 кілометра від берега.
Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як “доктор Ліза”. Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, — 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.
Як повідомляв УНН, Ту-154 впав у Чорне море на швидкості більш ніж 500 км/год.