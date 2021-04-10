Тіхановська висловилася щодо зустрічі із Зеленським і Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська планує зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським та США Джо Байденом. Про це вона сказала під час відеоефіру, запис якого опубліковано на Youtube-каналі білоруської опозиціонерки, передає УНН.
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"Така зустріч (з президентом України - ред.) зараз обговорюється, і зрозуміло, ситуація в Україні - там зараз не все добре. Але ми всіляко сприяємо тому, щоб зустріч відбулася", - сказала Тіхановська.
Деталі
На питання про можливу зустріч з американським лідером вона заявила, що "ми з Вашингтоном на зв'язку", проте найбільша перешкода до планованої зустрічі зараз - це пандемія коронавірусу.
"Ми на постійній основі з послом (США) в Білорусі Джулією Фішер, вона розповідає нам останні новини, як просуваються справи", - додала політик.
Що було раніше
Відзначимо, що в березні Тіхановська вже виявляла бажання зустрітися з Байденом і тоді заявила, що є надія на "організацію візиту до Вашингтона".
Ситуація в Білорусі
У Білорусі з 9 серпня минулого року проходять масові акції протесту. Тоді відбулися президентські вибори. На них, за даними ЦВК, із значною перевагою переміг чинний президент Олександр Лукашенко.
Друге місце зайняла представник опозиції Світлана Тіхановська, яка не визнала результати. Наймасовіші протести пройшли після оголошення підсумків голосування, в перші дні вони виливалися в зіткнення з силовиками. На даний момент тривають нечисленні локальні протести, однак опозиція закликає відновити навесні масштабні мітинги.