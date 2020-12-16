Тіхановська почала робочий візит до Бельгії

Відзначається, що в Брюсселі вона провела зустрічі в Європейському парламенті і Європейської комісії. З віце-президентом Єврокомісії Вірою Юрової обговорила допомогу для Білорусі.

Тіхановська також взяла участь у зустрічі із запуску спеціальної місії збору доказів злочинів режиму в Білорусі та провела зустріч з прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо.

Як повідомляв УНН, в ході свого візиту до Берліна білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська зустрілася з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером. Вона розповіла представникам Бундестагу, що в тюрмах Білорусі навмисне поширюється коронавірусна інфекція.