Тихановская начала рабочий визит в Бельгию

Отмечается, что в Брюсселе она провела встречи в Европейском парламенте и Европейской комиссии. С вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой обсудила помощь для Беларуси.

Тихановская также приняла участие во встрече по запуску специальной миссии сбора доказательств преступлений режима в Беларуси и провела встречу с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.

Как сообщал УНН,в ходе своего визита в Берлин белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская встретилась с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Она рассказала представителям Бундестага, что в тюрьмах Беларуси умышленно распространяется коронавирусная инфекция.