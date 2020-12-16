Тихановская начала рабочий визит в Бельгию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. После визита в Берлин белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская направилась в Бельгию. Об этом со ссылкой на пресс-службу политика сообщает УНН.
Отмечается, что в Брюсселе она провела встречи в Европейском парламенте и Европейской комиссии. С вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой обсудила помощь для Беларуси.
Тихановская также приняла участие во встрече по запуску специальной миссии сбора доказательств преступлений режима в Беларуси и провела встречу с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.
Как сообщал УНН,в ходе своего визита в Берлин белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская встретилась с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Она рассказала представителям Бундестага, что в тюрьмах Беларуси умышленно распространяется коронавирусная инфекция.