Тибетський лідер виступив на захист Далай-лами після резонансу з відео з хлопчиком
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Високопоставлений тибетський лідер у вигнанні Пенпа Церінг виступив на захист Далай-лами через відео, на якому він просить дитину «посмоктати його язик». Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
Деталі
«Пенпа Церінг, глава тибетського уряду у вигнанні, назвав дії духовного лідера «безневинними» і заявив, що вони демонструють його «ніжну поведінку», - йдеться в повідомленні.
Церінг заявив, що дії Далай-лами були неправильно витлумачені, і що суперечки зачепили почуття його послідовників.
Він також сказав, що Далай-лама завжди жив у «святості та безшлюбності» і що його роки духовної практики вивели його «за межі чуттєвих задоволень».
Церінг також заявив, що нібито розслідування показало, що за поширенням відео в соціальних мережах стояли «прокитайські джерела». Доказів він не надав. Він додав, що нібито «політичний аспект цього інциденту не можна ігнорувати».
Доповнення
Тибетський духовний лідер Далай-лама вибачився після того, як відео, на якому він просить хлопчика "посмоктати його язик", викликало негативну реакцію в соціальних мережах.
Далай-лама залишається загальновизнаною особою руху за автономію Тибету.
Але світова увага, якою він насолоджувався після отримання Нобелівської премії миру в 1989 році, потьмяніла, а потік запрошень поспілкуватися зі світовими лідерами та голлівудськими зірками сповільнився, почасти тому, що старіючий лідер скоротив свій виснажливий графік поїздок.
Пекін звинувачує його в бажанні розколоти Китай і називає його "вовком у чернечій рясі".
У 2019 році Далай-лама вибачився за те, що сказав, що якщо його наступником стане жінка, вона має бути "привабливою". Коментарі, які розкритикували в усьому світі, були зроблені в інтерв'ю ВВС.