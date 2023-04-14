Тибетський лідер виступив на захист Далай-лами після резонансу з відео з хлопчиком

ukru
Ексклюзив
15:02 • 47756 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 76628 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 108216 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 243881 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 176401 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 170368 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 267101 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455069 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346184 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357358 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 203790 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 176545 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 145183 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 138355 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 99573 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 243864 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 267091 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 502477 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 637153 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 661508 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 45238 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 51494 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 138355 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 176545 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 203790 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Тибетський лідер виступив на захист Далай-лами після резонансу з відео з хлопчиком

Тибетський лідер виступив на захист Далай-лами після резонансу з відео з хлопчиком

Київ • УНН

 • 1105845 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Високопоставлений тибетський лідер у вигнанні Пенпа Церінг виступив на захист Далай-лами через відео, на якому він просить дитину «посмоктати його язик». Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

Деталі

«Пенпа Церінг, глава тибетського уряду у вигнанні, назвав дії духовного лідера «безневинними» і заявив, що вони демонструють його «ніжну поведінку», - йдеться в повідомленні.

Церінг заявив, що дії Далай-лами були неправильно витлумачені, і що суперечки зачепили почуття його послідовників.

Він також сказав, що Далай-лама завжди жив у «святості та безшлюбності» і що його роки духовної практики вивели його «за межі чуттєвих задоволень».

Церінг також заявив, що нібито розслідування показало, що за поширенням відео в соціальних мережах стояли «прокитайські джерела». Доказів він не надав. Він додав, що нібито «політичний аспект цього інциденту не можна ігнорувати».

Доповнення

Тибетський духовний лідер Далай-лама вибачився після того, як відео, на якому він просить хлопчика "посмоктати його язик", викликало негативну реакцію в соціальних мережах.

Далай-лама залишається загальновизнаною особою руху за автономію Тибету.

Але світова увага, якою він насолоджувався після отримання Нобелівської премії миру в 1989 році, потьмяніла, а потік запрошень поспілкуватися зі світовими лідерами та голлівудськими зірками сповільнився, почасти тому, що старіючий лідер скоротив свій виснажливий графік поїздок.

Пекін звинувачує його в бажанні розколоти Китай і називає його "вовком у чернечій рясі".

У 2019 році Далай-лама вибачився за те, що сказав, що якщо його наступником стане жінка, вона має бути "привабливою". Коментарі, які розкритикували в усьому світі, були зроблені в інтерв'ю ВВС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38