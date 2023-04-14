Тибетский лидер выступил в защиту Далай-ламы после резонанса с видео с мальчиком

Детали

«Пенпа Церинг, глава тибетского правительства в изгнании, назвал действия духовного лидера «невинными» и заявил, что они демонстрируют его «нежное поведение», - говориться в сообщении.

Церинг заявил, что действия Далай-ламы были неправильно истолкованы, и что споры задели чувства его последователей.

Он также сказал, что Далай-лама всегда жил в «святости и безбрачии» и что его годы духовной практики вывели его «за пределы чувственных удовольствий».

Церинг также заявил, что якобы расследование показало, что за распространением видео в социальных сетях стояли «прокитайские источники». Доказательств он не представил. Он добавил, что якобы «политический аспект этого инцидента нельзя игнорировать».

Дополнение

Тибетский духовный лидер Далай-лама извинился после того, как видео, на котором он просит мальчика "пососать его язык", вызвало негативную реакцию в социальных сетях.

Далай-лама остается общепризнанным лицом движения за автономию Тибета.

Но мировое внимание, которым он наслаждался после получения Нобелевской премии мира в 1989 году, потускнело, а поток приглашений пообщаться с мировыми лидерами и голливудскими звездами замедлился, отчасти потому, что стареющий лидер сократил свой изнурительный график поездок.

Пекин обвиняет его в желании расколоть Китай и называет его "волком в монашеской рясе".

В 2019 году Далай-лама извинился за то, что сказал, что если его преемником станет женщина, она должна быть "привлекательной". Комментарии, которые раскритиковали во всем мире, были сделаны в интервью ВВС.