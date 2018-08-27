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The Washington Post: Трамп заборонив Білому дому публікувати заяву з похвалою Маккейну

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп не дав своїм підлеглим опублікувати офіційну заяву Білого дому з приводу смерті американського сенатора-республіканця Джона Маккейна, в якому той названий героєм. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела, передає УНН.

The Washington Post: Трамп заборонив Білому дому публікувати заяву з похвалою Маккейну

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс і керівник апарату Білого дому Джон Келлі пропонували випустити офіційну заяву з приводу смерті сенатора Джона Маккейна. У ньому вони хотіли нагадати про військове минуле покійного і охарактеризувати його як героя. Однак ця пропозиція була заблокована президентом Дональдом Трампом, який вважав за потрібне написати коротке повідомлення в Twitter, повідомляє Washington Post.

У результаті замість некролога, який був написаний незадовго до смерті сенатора від штату Арізона, в персональному акаунті Трампа з’явилося повідомлення: “Мої щирі співчуття родині сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви із вами”.

Сандерс відмовилася коментувати матеріал про таке рішення Трампа, вказує видання.

Washington Post вказує, що причиною такого рішення могли бути непрості відносини між Трампом і Маккейном, пов’язані з тим, що сенатор від Арізони не підтримував зовнішню і внутрішню політику обраного в 2016 році американського лідера. Наприклад, зустріч із Володимиром Путіним у Гельсінкі Маккейн охарактеризував як “трагічну помилку”, до якої привели наївність Трампа і “його симпатія до автократичних лідерів”. Проте, газета зазначає, що в попередні роки адміністрація Білого дому завжди випускала офіційні некрологи у разі смерті відомих жителів США.

Співрозмовники газети вказують, що за останні два роки Трамп не сказав жодного доброго слова про Маккейна. Більш того, в 2015 році він заявив своїм виборцям в Айові, що не вважає сенатора героєм через те, що той шість років пробув у полоні у В’єтнамі. “Я поважаю людей, які не потрапляли в полон”, — заявив тоді Трамп.

При цьому старий знайомий Трампа Кріс Радд заявив, що в 2008 році Трамп підтримував Маккейна, який балотувався на пост президента. “Він говорив, що Республіканської партії потрібен хтось незвичайний зразок Маккейна”, — вказував Радді.

Маккейн помер 26 серпня на 82-му році життя. За кілька днів до смерті він відмовився від подальшої боротьби з пухлиною мозку, що тривала близько двох років.

Уже коли Маккейн боровся з онкологічним захворюванням, Трамп заявляв, що того слід було залишити крісло сенатора.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не був запрошений на похорони американського сенатора-республіканця Джона Маккейна.

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