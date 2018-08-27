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The Washington Post: Трамп запретил Белому дому публиковать заявление с похвалой Маккейну

Киев • УНН

 • 8810 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп не дал своим подчиненным опубликовать официальное заявление Белого дома по поводу смерти американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, в котором тот назван героем. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, передает УНН.

The Washington Post: Трамп запретил Белому дому публиковать заявление с похвалой Маккейну

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли предлагали выпустить официальное заявление по поводу смерти сенатора Джона Маккейна. В нем они хотели напомнить о военном прошлом покойного и охарактеризовать его как героя. Однако это предложение было заблокировано президентом Дональдом Трампом, который счел нужным написать короткое сообщение в Twitter, сообщает Washington Post.

В результате вместо некролога, который был написан незадолго до смерти сенатора от штата Аризона, в персональном аккаунте Трампа появилось сообщение: “Мои искренние соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами”.

Сандерс отказалась комментировать материал о таком решении Трампа, указывает издание.

Washington Post указывает, что причиной такого решения могли быть непростые отношения между Трампом и Маккейном, связанные с тем, что сенатор от Аризоны не поддерживал многие из начинаний президента. Например, встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки Маккейн охарактеризовал как «трагическую ошибку», к которой привели наивность Трампа и «его симпатия к автократическим лидерам». Тем не менее, газета отмечает, что в прежние годы администрация Белого дома всегда выпускала официальные некрологи в случае смерти известных жителей США.

Собеседники газеты указывают, что за последние два года Трамп не сказал ни одного доброго слова о Маккейна. Более того, в 2015 году он заявил своим избирателям в Айове, не считает сенатора героем потому, что тот шесть лет пробыл в плену во Вьетнаме. “Я уважаю людей, которые не попадали в плен”, — заявил тогда Трамп.

При этом старый знакомый Трампа Крис Радд заявил, что в 2008 году Трамп поддерживал Маккейна, баллотировался на пост президента. “Он говорил, что Республиканской партии нужен кто-то необычный образец Маккейна”, — указывал Радди.

Маккейн умер 26 августа на 82-м году жизни. За несколько дней до смерти он отказался от дальнейшей борьбы с опухолью мозга, которая длилась около двух лет.

Уже когда Маккейн боролся с онкологическим заболеванием, Трамп заявлял, что в тот следовало оставить кресло сенатора.

Напомним, президент США Дональд Трамп ни был приглашен на похороны американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

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