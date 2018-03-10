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The Washington Post: адвокати Трампа хочуть обмежити в часі і тематиці розслідування Мюллера

The Washington Post: адвокати Трампа хочуть обмежити в часі і тематиці розслідування Мюллера

Київ • УНН

 • 9315 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Адвокати голови Білого дому хочуть обмежити у часі розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків президентської кампанії Трампа з росіянами в обмін на його спілкування зі слідством. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Washington Post.

“Юридична команда президента хоче донести до Мюллера, що Трамп погодиться на співбесіду за умови врахування багатьох чинників, у тому числі, що спецпрокурор зобов’яжеться визначити дату завершення слідства, принаймні тієї частини, що стосується самого Трампа”, — йдеться у статті.

“Ідея полягає в тому, щоб запропонувати 60-денний термін для завершення слідства з дати співбесіди”, — пише видання з посиланням на джерела.

За словами джерел видання The Wall Street Journal, юристи президента розглядають можливість Дональда трампа погодитися відповісти на питання спецпрокурора США Роберта Мюллера за умови, що останній назве тимчасові рамки свого розгляду справи про втручання Росії в американські президентські вибори. За словами одного джерела, мова може йти про термін в 60 днів з моменту бесіди між Трампом і Мюллером.

У повідомленні The Washington Post також зазначається, що адвокати прагнуть звузити обсяг і тематику запитань до президента з боку команди Мюллера. Зокрема, хочуть, щоб запитання стосувалися лише рішення президента щодо звільнення колишнього радника з питань нацбезпеки Майка Флінна, а також екс-директора ФБР Джеймса Комі.

“Мюллер може взагалі відхилити всі умови адвокатів Трампа та виписати їхньому підзахисному повістку до суду, де його заслуховуватиме вже журі присяжних. Він має право так зробити”, — підкреслює газета.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомляло, що спецпрокурор Роберт Мюллер отримав докази спроби команди Дональда Трампа створити таємний канал зв'язку з Росією.

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