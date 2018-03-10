The Washington Post: адвокаты Трампа хотят ограничить во времени и тематике расследование Роберта Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Адвокаты главы Белого дома хотят ограничить во времени расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях президентской кампании Трампа с россиянами в обмен на его общение со следствием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Washington Post.
“Юридическая команда президента хочет донести к Мюллеру, что Трамп согласится на собеседование при условии учёта многих факторов, в том числе спецпрокурор обязуется определить дату завершения следствия, по крайней мере той части, которая касается самого Трампа”, — говорится в статье.
“Идея заключается в том, чтобы предложить 60-дневный срок для завершения следствия с даты собеседования”, — пишет издание со ссылкой на источники.
По словам источников издания The Wall Street Journal, юристы президента рассматривают возможность Дональда Трампа согласиться ответить на вопрос спецпрокурора США Роберта Мюллера при условии, что последний назовет временные рамки своего рассмотрения дела о вмешательстве России в американские президентские выборы. По словам одного источника, речь может идти о сроке в 60 дней с момента беседы между Трампом и Мюллером.
В сообщении The Washington Post также отмечается, что адвокаты стремятся сузить объем и тематику вопросов к президенту со стороны команды Мюллера. В частности, хотят, чтобы вопросы касались только решение президента об увольнении бывшего советника по нацбезопасности Майка Флинна, а также экс-директора ФБР Джеймса Коми.
“Мюллер может вообще отклонить все условия адвокатов Трампа и выписать их подзащитному повестку в суд, где его заслушает уже жюри присяжных. Он имеет право так сделать”, — подчеркивает газета.
Напомним, ранее издание The Washington Post сообщало, что спецпрокурор Роберт Мюллер получил доказательства попытки команды Дональда Трампа создать тайный канал связи с Россией.