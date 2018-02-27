The Wall Street Journal: влада Нью-Йорка добивається компенсації у 500 млн доларів від фармацевтичних компаній

Газета також зазначає, що в 2016 році через зловживання опіоїдними препаратами у місті загинули 1075 чоловік, а роком раніше - 753 людини.

Як заявила в інтерв’ю The Wall Street Journal заступник мера Нью-Йорка з питань охорони здоров’я та соціальних служб Ермінь Паласіо, 500 млн доларів — це консервативна оцінка того, у що міській владі обходиться опіоїдна криза. “Я називаю цю оцінку консервативною, оскільки вона включає лише ті фактори, які ми можемо відразу врахувати”, — зазначила вона. Посилаючись на оцінки міської влади, The Wall Street Journal зазначила, що 355 млн доларів пішло на лікування в госпіталях, 20 млн доларів — на надання спеціалізованої допомоги, 75 млн доларів — на програми лікування осіб, які страждають психічними розладами, 38 млн доларів — на інші медичні цілі, пов’язані з боротьбою з наркоманією.

Опіоїдний криза, яку фахівці вважають однією з найважливіших проблем у сфері охорони здоров’я США, бере свій початок в 1990-х роках, проте єдиної стратегії для вирішення ситуації досі не вироблена. Згідно з оцінками медичного видання STAT, якщо не вживати термінових заходів, то від передозування опіоїдів у США протягом наступних 10 років можуть померти близько 500 тис. осіб. Приблизно стільки ж американців померли від вірусу імунодефіциту людини з 1980 року по теперішній час.

Дональд Трамп у минулому році розпорядився створити президентську комісію США по боротьбі з опіоїдною кризою в країні і 26 жовтня 2017 присвоїв опіоїдних кризи статус надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, що передбачає прийняття комплексу заходів для надання допомоги наркозалежним та боротьбу з розповсюдженням наркотиків цієї групи на чорному ринку. Трамп тоді заявив, що “в минулому році через передозувань померли щонайменше 64 тис. американців”, і зазначив, що від передозувань гине більше людей, “ніж в результаті інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї і ДТП разом узятих”.